Balıkesir Erdek\'te zeytinlikteki tek katlı evde çıkan yangına itfaiye müdahale etti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytinlik içerisinde bulunan tek katlı müstakil evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Erdek ilçesi Oduncu Yolu mevkiinde, zeytin ağaçlarının arasında bulunan tek katlı müstakil yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Erdek Grup Amirliği personeli, yangına müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.