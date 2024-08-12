Balıkesir Gönen'de Çift Taraflı Trafik Kazası - Son Dakika
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Balıkesir Gönen'de Çift Taraflı Trafik Kazası

Balıkesir Gönen\'de Çift Taraflı Trafik Kazası

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazası nedeniyle Bandırma-Çanakkale Yolu'nda trafik bir süre aksadı. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

12.08.2024 11:58
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazası nedeniyle Bandırma- Çanakkale Yolu'nda trafik bir süre aksadı.

Gönen ilçesi, Bandırma-Çanakkale Yolu, Gebeçınar mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Aynı istikamette seyreden 59 FH 450 plakalı otomobilin 34 HN 3576 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza sonucu, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine söndü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Gönen'de Çift Taraflı Trafik Kazası - Son Dakika

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