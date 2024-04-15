Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı otomobilin içindeki 4 kişi yaralandı.
Gönen-Bandırma Karayolu, Gönen girişinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İddialara göre bir kamyonetin manevrası sonucu, H.A. (66) hakimiyetindeki 10 AJB 31 plakalı otomobil yolun kenarındaki bankete vurarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü H.A. ile birlikte otomobilin içinde yolcu olarak bulunan R.B. (39), H.H. (47) ve O.G. 70 yaralandı.
Kaza sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir Gönen'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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