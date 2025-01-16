Balıkesir'in Gönen İlçesinde Sabah Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Balıkesir'in Gönen İlçesinde Sabah Yangını Paniğe Neden Oldu

Balıkesir\'in Gönen İlçesinde Sabah Yangını Paniğe Neden Oldu

16 Ocak 2025 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir evde sabaha karşı çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı. Yangına itfaiye ekipleri hızlı bir müdahalede bulundu. Ev sahibi yangın sırasında dumandan etkilendi.

16.01.2025 10:30  Güncelleme: 10:32
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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Akçaali Mahallesi Kızılay Caddesi'nde bir evde sabaha karşı yaşanan yangın, mahallede paniğe sebep oldu.

Olay, 16 Ocak 2025 tarihinde saat 06: 25'te meydana geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye ekipleri olay yerine hızla intikal ederek yangına iki araç ve beş personel ile müdahale etti. Ekiplerin çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve uzun süre soğutma çalışmaları yürütüldü. Ev sahibi A.K., yangın esnasında dumandan etkilendiği için sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'in Gönen İlçesinde Sabah Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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