Balıkesir Jandarma, 40 Zararlı Oltalama Sitesini Engelledi

Balıkesir'de jandarma Siber Şube Müdürlüğü ekipleri internet ortamında yaptıkları sanal devriyelerde vatandaşların kimlik, banka mail adreslerine yönelik faaliyet içinde bulunan 40 zararlı oltalama sitesine erişimi engellemek için USOM'a bildirimde bulundular.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 16 Ocak 2024 - 23 Ocak 2024 tarihleri arasında internet ortamında icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde vatandaşların kimlik, adres, mail ve bankacılık gibi şahsi bilgilerini ele geçirmeyi hedeflediği tespit edilen 40 adet Phising (oltalama) zararlı bağlantı adresinin erişime engellenmesi amacıyla Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirimde bulunularak, erişime engellenmesi sağlandı.

Jandarma Siber ekipleri ayrıca "Yasadışı bahis" içerikli yayınlar yaptığı tespit edilen 21 adet web sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Bilgi İhbar Merkezine (www.ihbarweb.org) erişime engellenmesi amacıyla bildirimde bulunularak erişime engellenmesi sağlandı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR