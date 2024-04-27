Balıkesir-Kepsut karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir-Kepsut karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir-Kepsut karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kepsut ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede meydana gelen trafik kazasında, 63 AFA 466 plakalı kamyon ile karşı şeritten gelen 10 FC 597 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden olan 1 kadın ve 1 çocuk hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine 112 polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

27.04.2024 17:34
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Balıkesir-Kepsut karayolunda kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Kepsut ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgiye göre 63 AFA 466 plakalı kamyon ile karşı şeritten gelen 10 FC 597 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tamamen kamyonun altına girdi. Meydana gelen kazada aynı aileden olan otomobilde bulunan 1 kadın ile 1 çocuk hayatını kaybetti. 112 polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti. Araçta bulunan 1 kişide 112 ekiplerince yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Trafik kazası ile ilgili soruşturmanın başladığı açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir-Kepsut karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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