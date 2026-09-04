Balıkesir Manyas'ta çiftlikteki saman yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Balıkesir Manyas'ta çiftlikteki saman yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Balıkesir Manyas\'ta çiftlikteki saman yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Haydar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte istiflenmiş samanlarda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 3 itfaiye aracı ve 7 personel, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir çiftlikte çıkan saman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Manyas ilçesine bağlı Haydar Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlik içerisinde istiflenmiş haldeki samanların alevli ve dumanlı bir şekilde yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

İhbar üzerine saat sıralarında bölgeye 3 itfaiye aracı ve 7 personel ile hızla ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yanan samanları çiftlikte bulunan boş araziye yayarak detaylı bir soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, İtfaiye, Manyas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir Manyas'ta çiftlikteki saman yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika

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