Balıkesir Patlamasında Aileler Bursa'ya Geldi

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Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri de Bursa Adli Tıp Kurumuna geldi

BURSA - Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirilirken, aileleri de cenazeleri almak için Bursa'ya geldi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal Mahallesi'ndeki mühimmat fabrikasında sabah meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin naaşları, Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi. 3 ambulansla, jandarma eşliğinde getirilen 12 cenazenin kesin ölüm sebepleri, yapılacak otopsini ardından ortaya çıkacak. Hayatını kaybedenlerin yakınları da Bursa'ya gelirken, kimileri gözyaşlarına hakim olamadı. Aileleri, psikolojik destek ekipleri eşlik etti.

Çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, AFAD Ekipleri ise cenazeleri almak için gelen vatandaşlar için seyyar mutfaklı çadır kurdu.