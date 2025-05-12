Balışeyh Belediye Başkanı\'nın Katiline Beraat Talebi

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını tabancayla öldüren, 2 kişiyi de yaralayan tutuklu sanık, ikinci kez çıktığı hakim karşısında, "Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol'u (41) öldüren, makam şoförü Koray Kaya (45) ve belediye personeli Ömer Şengül'ü (42) yaralamaktan tutuklanan Erdem Çelebi Şen (37), ikinci kez hakim karşısına çıktı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından hakkında dava açılan sanık Şen ile taraf avukatları, maktul Hilmi Şen ve Mikayil Çelikkol'un yakınları ile diğer mağdur ve müştekiler katıldı.

Önceki savunmasının aynı olduğunu belirten sanık Şen, "Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Haziran tarihine erteledi. - KIRIKKALE