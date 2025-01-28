Balkonda husumet cinayeti

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Husumetlisini 3'üncü kattaki evinin balkonunda vurdu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıkan husumetlisini pompalı tüfekle vurarak kolundan yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'nde meydana gelen olayda İ.A., daha önceden aralarında husumet bulunan B.F. 3'üncü kattaki evinin balkonunda olduğu sırada pompalı tüfekle ateş etti. Saçmalar koluna isabet eden B.F. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri B.F.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler, olayın ardından kaçan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.