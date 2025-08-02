Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı - Son Dakika
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Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı

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Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
02.08.2025 09:23
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Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
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Konya'da gece yarısından sonra evinin balkonunda kayınpederiyle balkonda alkol alan şahıs, yüksek sesten rahatsız olan mahalleli ile mahalle bekçileriyle tartıştı. Uyarılara sinirlenen şahıs av tüfeğiyle balkondan ateş açtı. Bu esnada evin yakınlında çalışan 28 yaşındaki belediye işçisi saçmaların hedefi oldu. Belediye işçisi sağ gözünü kaybederken şahıs tutuklandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Musalla Bağları Mahallesi'nde dün gece saat 02.45 sıralarında, B.P. (37) eşi H.S.P. ile tartışmaya başladı. Durumu öğrenen H.S.P'nin babası, çifti sakinleştirmek için eve geldi. Taraflar sakinleştikten sonra B.P. ile kayınpederi balkonda alkol almaya başladı.

"SESSİZ OLUN" UYARISINA KIZDI, TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

B.P. seslerden rahatsız olan komşularının uyarısına tepki gösterdi. Durumu fark eden mahalle bekçileri ise şahsı uyarınca B.P. çileden çıktı. Uyarılara kızan B.P. evde bulunan av tüfeği ile ateş açtı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLAN BELEDİYE ÇALIŞANI ENGELLİ KALDI

Bu sırada evin yakınında çalışan belediye işçisi 28 yaşındaki H.Z., gözüne ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı H.Z., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağ gözünü kaybettiği ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı

ZANLININ EŞİNDEN "YANINDAYIM" DESTEĞİ

Olayın şüphelisi B.P., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheli Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli hastaneden çıkarıldığı sırada eşi H.S.P., "Hayatım ne olursa olsun yanındayım. Seni çok seviyorum" diye seslendi.

TUTUKLANDI

Av tüfeği ile ateş açan şüpheli B.P. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Adliyesine sevk edildi. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüpheli B.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik, 3-sayfa, Konya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı - Son Dakika

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