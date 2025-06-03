Anahtarını unutunca balkonu denedi, hastanede yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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Anahtarını unutunca balkonu denedi, hastanede yaşam savaşı veriyor

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Anahtarını unutunca balkonu denedi, hastanede yaşam savaşı veriyor
03.06.2025 11:52  Güncelleme: 12:16
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Anahtarını unutunca balkonu denedi, hastanede yaşam savaşı veriyor
Haber Videosu

Ankara'da anahtarı olmayan ve evde uyuyan eşini uyandıramayan 22 yaşındaki kadın komşusunun balkonundan kendi balkonuna geçmeye çalışırken 2'nci kattan aşağı düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, 22 yaşındaki H.D., anahtarı olmadığı ve içeride uyuyan eşini uyandıramadığı için evine giremedi.

BALKONDAN GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞTÜ

Bunun üzerine yan komşusunun balkonundan kendi balkonuna geçmeye çalışan genç kadın, 2. kattan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Ağır yaralanan H.D., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 çocuk annesi kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"YANINDAKİLER UYARMIŞ AMA DİNLEMEMİŞ"

Olayla ilgili konuşan genç kadının komşusu Mürşide Kılıç, "Komşumuzun eşi evde uyuyormuş. Kendisi de apartmanın önünde oturuyormuş. Eve gitmek istemiş. Evinin kapısını çalmış ama kocası uyanmamış. Aklına komşusunun balkonundan kendi evine geçebileceği fikri gelmiş. Yanındaki kişiler uyarmış ama dinlememiş. Balkon demirlerine tutunamamış, yere düşmüş. İç kanama geçirmiş ve devam ediyormuş. Polis ve sağlık ekipleri geldi, müdahale ettiler. Yerde yatıyordu, her yerinden kan geliyordu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Anahtarını unutunca balkonu denedi, hastanede yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • islam Bulut null:
    ALLAH şifa versin inşaALLAH da kardeşim kendin ettin kendin buldun misali oldu ne diyelim 31 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ecel gelince insanin gozu hicbirseyi gormuyor 23 5 Yanıtla
  • bayan Asi:
    bizim komşumuzda aynı sekılde anahtar evde kalmıs dıe balkondan eve giriyor düşüyor ve can verıyor. ecel mi desem bılemıyorum Allah yardımcısı olsun Rabbim şifa versin 12 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    macera arayan sonucuna katlanır,ataydın camdan içeri 3-5 torpil nasıl uyaniyordu 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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