Anahtarını unutunca balkonu denedi, hastanede yaşam savaşı veriyor

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, 22 yaşındaki H.D., anahtarı olmadığı ve içeride uyuyan eşini uyandıramadığı için evine giremedi.

BALKONDAN GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN 2'NCİ KATTAN DÜŞTÜ

Bunun üzerine yan komşusunun balkonundan kendi balkonuna geçmeye çalışan genç kadın, 2. kattan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Ağır yaralanan H.D., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 çocuk annesi kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"YANINDAKİLER UYARMIŞ AMA DİNLEMEMİŞ"

Olayla ilgili konuşan genç kadının komşusu Mürşide Kılıç, "Komşumuzun eşi evde uyuyormuş. Kendisi de apartmanın önünde oturuyormuş. Eve gitmek istemiş. Evinin kapısını çalmış ama kocası uyanmamış. Aklına komşusunun balkonundan kendi evine geçebileceği fikri gelmiş. Yanındaki kişiler uyarmış ama dinlememiş. Balkon demirlerine tutunamamış, yere düşmüş. İç kanama geçirmiş ve devam ediyormuş. Polis ve sağlık ekipleri geldi, müdahale ettiler. Yerde yatıyordu, her yerinden kan geliyordu" dedi.