2'nci kattaki balkondan düşmüştü! Genç anne kurtarılamadı - Son Dakika
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2'nci kattaki balkondan düşmüştü! Genç anne kurtarılamadı

2\'nci kattaki balkondan düşmüştü! Genç anne kurtarılamadı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 katlı bir binanın 2'nci katındaki balkondan düşerek ağır yaralanan 33 yaşındaki Büşra Yıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir çocuk annesi genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Balkondan düşen 1 çocuk annesi Büşra Yıldız'dan acı haber geldi. Samsun'un İlkadım ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda ağır yaralanan 33 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlatırken, Yıldız'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

2'NCİ KATTAKİ BALKONDAN DÜŞTÜ

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kılıçdede Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın 2'nci katında yaşayan Büşra Yıldız, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü.

Düşmenin ardından ağır yaralanan genç kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Yıldız'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

2'nci kattaki balkondan düşmüştü! Genç anne kurtarılamadı

HASTANEYE AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDI

33 yaşındaki Büşra Yıldız, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı kadının hayata tutunabilmesi için müdahalede bulundu. Ancak bir çocuk annesi Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

2'nci kattaki balkondan düşmüştü! Genç anne kurtarılamadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa 2'nci kattaki balkondan düşmüştü! Genç anne kurtarılamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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