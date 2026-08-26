2\'nci kattaki balkondan düşmüştü! Genç anne kurtarılamadı

Balkondan düşen 1 çocuk annesi Büşra Yıldız'dan acı haber geldi. Samsun'un İlkadım ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda ağır yaralanan 33 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlatırken, Yıldız'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

2'NCİ KATTAKİ BALKONDAN DÜŞTÜ

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kılıçdede Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın 2'nci katında yaşayan Büşra Yıldız, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü.

Düşmenin ardından ağır yaralanan genç kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Yıldız'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

HASTANEYE AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDI

33 yaşındaki Büşra Yıldız, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı kadının hayata tutunabilmesi için müdahalede bulundu. Ancak bir çocuk annesi Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.