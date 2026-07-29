Balkondan Düşen Bebek Hayatını Kaybetti

Batman'da ikinci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan 1 buçuk yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Batman merkez Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın ikinci katındaki evlerinin balkonunda oynayan 1 buçuk yaşındaki Berk Semih Deyan, henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Durumu fark eden aile bireyleri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Berk Semih Deyan, hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.