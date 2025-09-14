Balkondan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Güzel Yurt Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, annesi balkonda çamaşır serdiği sırada 2 yaşındaki E.K. dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yakınları, küçük çocuğu hemen yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilen çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR