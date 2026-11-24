Eskişehir'de apartman içinde eline aldığı baltayla tehlikeli hareketler sergileyen şahıs, özel harekat polislerinin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Şahsın, bir yakınının kumar borcu nedeniyle birikimini kaybetmesi üzerine bunalıma girdiği öne sürüldü.

Olay, Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartman içerisinde bulunan H.M. isimli şahsın eline aldığı baltayla saldırgan davranışlar sergilemesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerin ikna çabalarına rağmen belindeki baltayı teslim etmeyen şahıs için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat ekiplerinin çalışması sonucu balta şahıstan alındı.

Balta teslim alındıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edilen H.M., ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İddiaya göre şahsın, bir yakınının kumar borcu yüzünden birikimini kaybetmesi nedeniyle bunalıma girdiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.