Baltayla Saldırıya Psikoteknik Değerlendirme

Başkent'te 1 Ağustos 2025 Cuma günü bir sürücünün bir başka araca baltayla saldırmasına ilişkin, Bakan Yerlikaya, "Psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere sürücü belgesi geçici olarak geri alınmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Ağustos 2025 Cuma günü Ankara Keçiören'de bir sürücünün bir başka araca baltayla saldırmasına ilişkin sosyal medya hesabı 'X' üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, yapılan çalışmalar neticesinde, olaya karışan şahısların V.K. ve T.K. olduğu tespit edildiğini duyurdu. Paylaşımında şahısların yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Baltayla saldıran sürücü V.K. hakkında 'sürücü belgesini yanında bulundurmamak', 'trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak', 'zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde araç kullanmak', 'kamunun rahatını bozacak, kişileri korkutacak şekilde araç kullanmak', maddelerinden idari para cezası uygulandı" dedi.

Yerlikaya ayrıca şahsın psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığını açıkladı. Şahıslar, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla "Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçlarından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. - ANKARA