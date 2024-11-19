Baltık Denizi'nde Kablo Kesildi, Hibrit Savaş Uyarısı - Son Dakika
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Baltık Denizi'nde Kablo Kesildi, Hibrit Savaş Uyarısı

Finlandiya ve Almanya arasındaki denizaltı kablosu kesildi. Dışişleri bakanları hibrit savaş uyardı.

19.11.2024 02:23
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Baltık Denizi'nde Finlandiya ile Almanya'yı birbirine bağlayan denizaltı telekomünikasyon kablosunun kesildiği, Litvanya ve İsveç arasındaki denizaltı kablosunun da zarar gördüğü açıklandı. Gelişmelerin ardından Finlandiya ve Almanya dışişleri bakanları, ortak açıklama yayınlayarak "hibrit savaş" uyarısı yaptı.

İletişim altyapısını devre dışı bırakmayı hedefleyen sabotaj operasyonlarına karşı uyarıların arttığı bir dönemde, Baltık Denizi'nde iki ayrı veri kablosunda kesinti yaşandı.

Finlandiya ve Almanya arasındaki yaklaşık bin 200 km uzunluğundaki C-Lion1 isimli veri kablosunun pazartesi günü erken saatlerde kesildiği duyuruldu. Veri hattının Finlandiya merkezli operatörü Cinia Oy tarafından yapılan açıklamada, Helsinki-Rostock hattındaki fiber optik bağlantı kablosunun tamamen kopmuş olabileceği duyuruldu. Bağlantının kesilmesiyle birlikte, saniyede 144 terabit veri taşıyan hattı kullanan tüm hizmetler servis dışı kaldı.

Cinia Oy şirketinin CEO'su Ari-Jussi Knaapila, sorunun sebebinin tam olarak anlaşılamadığını ve olaya ilişkin incelemelerinin devam ettiğini açıkladı. Knaapila, "Söyleyebileceğimiz şey, böylesi bir zararın bir dış etken olmadan mümkün olmadığıdır" dedi. Şirket tarafından yapılan açıklamada bir tamir aracının bölgeye gideceği fakat genellikle 5 ila 15 gün süren denizaltı tamirat işleminin tam olarak ne kadar zaman alacağının bilinmediği ifade edildi.

Finlandiya ve Almanya'dan ortak açıklama

Finlandiya ve Almanya dışişleri bakanları, ortak bir açıklama yayınlayarak iki ülkeyi birbirine bağlayan denizaltı kablosunun kesilmesinin derin endişe yarattığını açıkladı. "Hibrit savaş" vurgusu dikkat çeken ortak açıklamada, "Böyle bir gelişmenin derhal kasıtlı bir şekilde zarar verildiği şüphesi uyandırması, zamanımızın ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Kapsamlı bir inceleme yürütülüyor. Avrupa'nın güvenliği, yalnızca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlık savaşıyla değil, aynı zamanda kötü niyetli aktörlere ait hibrit savaş yöntemleri nedeniyle de tehdit altında. Ortak kritik altyapımızı korumak, güvenliğimiz ve toplumlarımızın dayanıklılığı açısından hayati ehemmiyet taşıyor" denildi.

Litvanya ve İsveç arasındaki deniz altı veri kablosu zarar gördü

Bugün ayrıca Litvanya ve İsveç arasındaki telekomünikasyon kablosunun da zarar gördüğüne dair bir açıklama yayınlandı. Telekomünikasyon şirketi Telia Lithuania tarafından yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saat 10.00 itibarıyla veri akışında fiziksel hasardan kaynaklanan bir kesinti yaşanmaya başlandı.

Telia Lithuania yetkilileri, hattın ülkenin internet kapasitesinin üçte birini taşıdığını açıkladı. Hattı işleten İsveç merkezli telekomünikasyon şirketi Arelion, şirketin olayla ilgili olarak İsveç ordusu ve sivil yetkililerle irtibat kurduğunu açıkladı. Şirket yetkilileri, hava şartlarına bağlı olmak üzere kablonun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde onarılacağını kaydetti.

Gelişmeler sonrasında ABD basını ise bu olayların ABD'nin denizaltı kabloları yakınında Rus askeri faaliyetlerinde artış yaşandığı ve Rusya'nın küresel iletişim altyapısını hedef alabileceği yönündeki açıklamalarından birkaç hafta sonra geldiğine dikkat çekti. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baltık Denizi'nde Kablo Kesildi, Hibrit Savaş Uyarısı - Son Dakika

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