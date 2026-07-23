Balya'da akaryakıt dolu tanker devrildi - Son Dakika
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Balya'da akaryakıt dolu tanker devrildi

Balya\'da akaryakıt dolu tanker devrildi
23.07.2026 09:06  Güncelleme: 09:12
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Balıkesir'in Balya ilçesinde akaryakıt yüklü tanker devrildi. Sızan yakıt ekipler tarafından temizlenerek felaket önlendi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Balıkesir'in Balya ilçesinde akaryakıt dolu tanker devrilmesi ilçe merkezinde panik oluşturdu. İtfaiye ve belediye ekipleri etrafa ve yola sızan akaryakıtı temizleyerek, bir felaketi başlamadan önledi.

Olay, Balya ilçe merkezindeki Atatürk Caddesinde meydana geldi. Akaryakıt yüklü 09 KS 887 plakalı tanker Atatürk Caddesinde bulunan kaymakamlık binası önünde kayarak devrildi. Devrilen tankerdeki akaryakıt cadde üzerine dökülmesi üzerine itfaiye ekipleri yangına karşı önlem olarak, tankeri soğutma çalışması yaparken, belediye ekipleri ve vatandaşlar dökülen yakıtı temizleme çalışmalarına katıldı. Devrilen tankerin sürücüsü aracı sağ salim terk etti. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Balıkesir, 3. Sayfa, Güvenlik, Belediye, İtfaiye, Ulaşım, Balya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balya'da akaryakıt dolu tanker devrildi - Son Dakika

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