2010 yılında elindeki bavulla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Balyoz davası sürecini başlatan kapatılan Taraf gazetesinin eski muhabiri Mehmet Baransu, dijital delillerin sahte olduğunun ortaya çıkmasının ardından "kumpas", "FETÖ üyeliği" ve "devlet sırlarını ifşa" suçlamalarıyla yargılandı. 2015 yılından bu yana cezaevinde bulunan Baransu hakkında farklı mahkemelerce ağır hapis cezaları verilirken, adı 2011 yılındaki futbolda şike soruşturmasına ilişkin kumpas iddiaları kapsamında hazırlanan iddianamede yeniden gündeme geldi.

Kapatılan Taraf gazetesinde 2010-2013 yılları arasında muhabirlik yapan Mehmet Baransu, Ocak 2010'da içerisinde CD, DVD ve çeşitli belgelerin bulunduğu bir bavulu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. Söz konusu belgeler üzerinden yürütülen süreçte kamuoyunda "Balyoz Planı" olarak bilinen dava başladı. Yargılama sonucunda 331 asker hakkında mahkumiyet kararları verildi. Baransu, aynı dönemde "Kafes Eylem Planı" ve 28 Kasım 2013 tarihli "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberlere de imza attı.

Balyoz davasında dijital delillerin sahte olduğu tespit edildi

Balyoz davasındaki dijital verilerin sahte olduğuna yönelik bilirkişi raporları ve Anayasa Mahkemesinin (AYM) hak ihlali kararının ardından dava yeniden görüldü. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2015 tarihinde "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle Balyoz davası sanıklarının tamamının beraatine karar verdi.

CD'lerdeki sahtecilik gerekçeli kararda ortaya çıktı

Mahkemenin gerekçeli kararında, Mehmet Baransu'nun teslim ettiği 11 ve 17 numaralı CD'lerdeki el yazılarının, sanık Süha Tanyeri'ye ait not defterinden yazı makinesiyle kopyalanarak sahte şekilde oluşturulduğunun anlaşıldığı belirtildi. Diğer dijital delillerin de sahte oluşturulduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu kaydedilen kararda, sahteciliği yapan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

Balyoz'da kumpas soruşturmasında gözaltına alındı ve tutuklandı

Balyoz davasındaki beraat kararlarından hemen önce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aralık 2014'te başlatılan "Balyoz'da kumpas" soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart 2015 sabahı Baransu'nun Eyüpsultan'daki evinde arama yaptı ve kendisini gözaltına aldı.

Emniyette yaklaşık 6 saat ifade veren Baransu, 2 Mart 2015 tarihinde sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme" suçlamasıyla tutuklandı. Hakimlik kararında, Balyoz belgeleriyle birlikte "Çok Gizli" gizlilik derecesine sahip Egemen Harekat Planı'nın da Baransu tarafından temin edildiği, CD'lerde bulunan 118 adet gizli belgenin çalındığının anlaşıldığı ifade edildi.

Genelkurmay Başkanlığı ' Balyoz ve diğer planlar TSK'ya ait değil'

Baransu'nun emniyet sorgu tutanaklarında yer alan Genelkurmay Başkanlığı yazısı, soruşturmanın önemli belgelerinden biri oldu. Genelkurmay Başkanlığının yazısında, "Belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda Balyoz, Suga, Çarşaf vb. isimlerle hazırlanmış olanlar TSK'ya ait belgeler değildir" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda ayrıca, açık ismi "Egemen Harekat Planı" olan Ertuğrul Harekat Planı'nın yenisinin hazırlanması nedeniyle 18 Aralık 2008 tarihinde imha edildiği, buna rağmen söz konusu planın CD'lerde yer aldığı belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı, 118 adet "çok gizli" belgeden oluşan planın ifşa edilmesinin devletin savaş hazırlıklarını ve askeri hareketlerini tehlikeye sokabilecek nitelikte olduğunu bildirdi.

'19 CD'den 16'sı gerçek askeri bilgiler içeriyordu'

Soruşturma dosyasında müşteki olarak yer alan emekli Orgeneral Ergin Saygun'un Aralık 2014'te verdiği ifade de Baransu'ya sorgusu sırasında yöneltildi. Saygun, 1. Ordu Komutanlığı Plan Odasında bulunması gereken ve Baransu tarafından savcılığa teslim edilen 19 CD'den 16'sının gerçek askeri bilgiler içerdiğini belirtti.

Egemen Harekat Planı'nın Yunanistan'ın eline geçmesi nedeniyle Yunanistan'ın Karaağaç bölgesinde muhtemel bir kara harekatını imkansız hale getirmek amacıyla hendekler kazdığını anlatan Saygun, seminerdeki kara harekatı takdiminin tamamını kapsayan "1/6" numaralı ses kaydının savcılıktan gizlendiğini öne sürdü.

Baransu suçlamaları reddetti: Belgeleri bir kişiden aldım

Emniyet ve mahkeme sorgularında suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Baransu, belgeleri Taraf gazetesine giderken yolda kendisini emekli asker olarak tanıtan bir kişiden aldığını söyleyerek, 'Bu belgeleri bir kişiden aldım, uzun zaman oldu tam tarihini hatırlamıyorum' diye yanıt verdi.

Belgeleri gazetede Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve Kurtuluş Tayiz ile birlikte incelediklerini belirten Baransu, devletin askeri hareketlerini tehlikeye sokabilecek hiçbir belgenin çıktısını almadıklarını ve yayınlamadıklarını savundu. Baransu, belgelerin orijinallerini imha etmediğini, Ocak 2010'da dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı'ya teslim ettiğini iddia etti.

276 sayfalık iddianamede 75 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 9 Haziran 2016 tarihinde 276 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, bir numaralı şüpheli Mehmet Baransu ve firari sanık Tuncay Opçin hakkında 35 yıldan 75 yıla kadar, Taraf gazetesinin eski yöneticileri ve yazarları Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur hakkında ise 20 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 2 Eylül 2016 tarihindeki ilk duruşmasında sanıklar hakim karşısına çıktı.

Yıldıray Oğur, Baransu'nun gazeteye bavul değil, 3 adet DVD ve CD getirdiğini belirterek, "Bu ses kayıtlarının bir savaş oyunu olduğunu düşünmemiz mümkün değildi. Gerçek siyasi faktörlerin isimleri referans veriliyordu. Bunun devlet sırrı olduğu düşünülemezdi. Biz de planlara bakarak darbe planı olduğuna ikna olduk. Keşke sadece seminer kayıtlarından yapsaydık, mağduriyetler yaşanmasaydı. Balyoz davasında mağdur olan herkesten özür dilerim" dedi.

Ahmet Altan ise Egemen Harekat Planı'nı hiç görmediklerini savunarak, "Mehmet Baransu 'Bir darbe hazırlanmış, bilgi aldım' dedi. Ben Mehmet Baransu'ya hiçbir zaman kaynağını sormadım. O belgelere inandım bastım" ifadelerini kullandı.

Mehmet Baransu da kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek, "Biz o belgeleri yayınlamasaydık askeri vesayeti bitiremezdiniz. Eşimin hakkımdaki iddiaları yalan. Ben kimseden para almadım. Ben MİT TIR'larını durduran askeri yazdım. Kimse üzerine gitmedi. O zaman gidilseydi böyle olmazdı. Ben FETÖ üyesi isem neden aynı örgüt üyesi birini deşifre edeyim. Ben gazeteciyim. Bana kumpas kuruldu. Balyoz belgeleri bana CD içinde geldi. Yayınladık bunları. Sonra bavul geldi, hiç ellemeden savcıya verdim" ifadelerini kullandı.

Balyoz davasında 13 yıl hapis cezası verildi, istinaf kararı bozdu

Yargılama sonucunda 4 Mart 2022 tarihinde kararını açıklayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Baransu'yu "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme" ve "açıklama" suçlarından toplam 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, belgeleri yok etme suçundan ise beraat kararı verdi. Aynı davada Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme" suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Dosyanın taşındığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, 10 Eylül 2022 tarihinde usul eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. İstinaf mahkemesi, yasal tutukluluk süresinin dolduğunu belirterek Baransu'nun bu dosya kapsamında tahliyesine karar verdi. Ancak başka davalardan tutuklu ve hükümlü olduğu için cezaevinden çıkamadı.

FETÖ üyeliği davasında 19 yıl 6 ay hapis cezası

Mehmet Baransu, Mersin merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonun ardından Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 70 sanıklı davada da yargılandı.

19 Temmuz 2020 tarihinde karara bağlanan davada mahkeme heyeti, Baransu'yu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay, "yasaklanan bilgileri açıklama" suçundan 4 yıl ve "gizliliği ihlal" suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

2004 MGK kararları ve MİT belgeleri davasında 17 yıl 1 ay ceza

Mehmet Baransu hakkında, 28 Kasım 2013 tarihinde Taraf gazetesinde yayımlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberi nedeniyle de "devletin gizli belgelerini temin ve ifşa etme" suçlamasıyla dava açıldı.

Yargılama sürecinde MİT ve MGK avukatları sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, Baransu yazılarının gerçeği yansıttığını savundu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Kasım 2020 tarihinde verdiği kararda gazetenin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban'ın beraatine hükmetti. Mahkeme, Baransu'yu ise devletin güvenliğine ve MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin gizli belgeleri temin ve ifşa etmekten 4 ayrı suç kapsamında toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Şike kumpası soruşturmasında yeniden gündeme geldi

Mehmet Baransu'nun adı, 2011 yılındaki futbolda şike soruşturmasında kumpas kurulduğu iddialarına ilişkin davalarda da yer aldı. 20 Şubat 2017 tarihinde Silivri'de görülen 108 sanıklı şike kumpası davasının ilk duruşmasında, şikayetçi bölümünde oturan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile Baransu arasında küfürleşme iddiası nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Baransu duruşma salonundan çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve Ekim 2026'da gündeme gelen yeni şike kumpası iddianamesinde ise Baransu ile eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisi Lütfi Arıboğan arasındaki irtibatlara yer verildi.

İddianamede, ikilinin 2011-2012 yılları arasında 101 kez görüştüğü, Arıboğan'ın TFF bünyesindeki bazı yazışmaları Baransu'ya ilettiği ve bu haberlerle Fenerbahçe aleyhine kamuoyu algısı oluşturulduğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında 27 Aralık 2025 tarihinde verdiği savcılık ifadesinde suçlamaları reddeden Lütfi Arıboğan, Baransu ile herhangi bir hukukunun bulunmadığını belirtti. Arıboğan, "O dönem TFF Başkanımız Mehmet Ali Aydınlar, Baransu'nun yorumcu olduğu 'Telegol' programına telefonla katılmıştı. Başkan Aydınlar'ın ricasıyla emniyetin TFF'ye gönderdiği doğru gözaltı listesini Baransu'ya atmıştım" şeklinde savunma yaptı.

Lütfi Arıboğan için hazırlanan iddianamede Baransu yeniden gündeme geldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturmasında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede Baransu yeniden gündeme geldi.

22 Ekim 2026 tarihli iddianamede, Lütfi Arıboğan ile Mehmet Baransu arasında 13 Temmuz 2011 ile 6 Aralık 2012 tarihleri arasında toplam 101 kez telefon irtibatı bulunduğu belirtildi. Arıboğan'ın, TFF'ye ulaşan emniyet yazısı ve isim listesini içeren bir belgeyi önce kendi kişisel e-posta adresine, ardından 7 Aralık 2011'de Baransu'nun kullandığı e-posta adresine gönderdiği kaydedildi.

Ayrıca, Arıboğan'ın söz konusu bilgi ve belgeleri Baransu ile paylaşarak, Fenerbahçe aleyhine kamuoyu oluşturulmasına ve örgütün bu süreçteki menfaatlerine yardımcı olduğu öne sürüldü. Baransu'nun yaptığı haberlerin TFF ve UEFA nezdindeki sportif soruşturmalarda delil olarak kullanıldığı da iddianamede yer aldı.

10 yılı aşkın süredir cezaevinde

1 Mart 2015 tarihinden bu yana tutuklu ve hükümlü olarak Silivri'de cezaevinde bulunan Mehmet Baransu'nun cezaevindeki süresi 10 yılı aştı. 2023 yılında cezaevinde böbrek ameliyatı geçirdiği ve sağlık sorunları yaşadığı bilinen Baransu'nun, bozulan Balyoz kumpası davası ile diğer yargı dosyalarındaki hukuki süreçleri ise devam ediyor.