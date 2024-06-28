Bandırma\'da Alkollü Trafik Magandası Polisten Kaçarken Yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, aşırı alkollü trafik magandası polisten kaçarken yakalandı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Tatlısu çeşmesi üzerinde yaşandı. Park halinde bulunan kapıları kapalı olan bir servis aracı çalındı. Şüpheli şahıs, trafik kurallarını ihlal ederek çaldığı araçla park halindeki diğer araçlara zarar verdi.

Görevli polis memurlarının uyarılarına uymayarak kaçmaya çalışan şahıs, kısa bir süre sonra çaldığı aracı terk edip yaya olarak kaçmaya devam etti. Ancak diğer bir aracın altında saklanmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin kimliği İ.E.(34) olarak belirlendi ve daha önce hırsızlık suçundan cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Şüphelinin yapılan alkol kontrolünde aşırı derecede alkollü olduğu tespit edildi. İ.E. (34) isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR