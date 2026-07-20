Bandırma\'da anız ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde anız ve çalılık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bandırma ilçesi Kuşcenneti kavşağı yakınlarında bulunan anız ve çalılık alanda meydana geldi. Araziden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucunda anız ve çalılık alandaki yangın tamamen söndürülürken, alanda bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR