Bandırma'da anız ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bandırma'da anız ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bandırma\'da anız ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
20.07.2026 21:44  Güncelleme: 21:45
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde anız ve çalılık alanda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde anız ve çalılık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bandırma ilçesi Kuşcenneti kavşağı yakınlarında bulunan anız ve çalılık alanda meydana geldi. Araziden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucunda anız ve çalılık alandaki yangın tamamen söndürülürken, alanda bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Bandırma, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da anız ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da anız ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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