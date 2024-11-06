Bandırma\'da Araç Yangını Panik Yarattı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ışıklarda bekleyen otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Araç kullanılmaz hale geldi.

Bandırma Celal Atik Caddesi üzerinde ışıklarda bekleyen 10 ZE 436 plakalı araç, motor bölümünden aniden alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede alevler aracı kullanılmaz hale getirirken, çevrede panik yaşandı.

Yangını fark eden sürücü, dumanların yükseldiğini görünce hızla araçtan çıkarak kendini kurtardı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil servisine bildirerek, yangını söndürmeye çalışsa da sonuç alamadı. Olay yerine hızla intikal eden Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri daha fazla yayılmadan kontrol altına aldı.

Aracın motor bölümünde ciddi hasar meydana gelirken, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR