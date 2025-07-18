Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma- Bursa karayolu Akçapınar yol ayrımında meydana gelen arazi yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.
Alevler, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bandırma'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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