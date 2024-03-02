Bandırma'da Asayiş, Trafik, Narkotik ve Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bandırma'da Asayiş, Trafik, Narkotik ve Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Bandırma\'da Asayiş, Trafik, Narkotik ve Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toplam 255 emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 9 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca, işletmelere tütün mamulleri tüketimi ve mesul müdür belgesi eksikliği nedeniyle tutanak tanzim edildi.

02.03.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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Bandırma'da asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toplam 255 emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından milli güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak ilçe genelinde şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Suç işlenme potansiyeli yüksek olan mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş uygulaması, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden yapılan asayiş, trafik ve huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamalara; 45 Ekip, 4 Tim Çevik Kuvvet, 146 Polis Memuru, 57 Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak üzere toplam 255 personel katıldı. Uygulamalar kapsamında 2291 şahıs sorgulandı ve bu sorgulamalar neticesinde 9 aranan şahıs yakalandı. Terör örgütü propagandası yapmak ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs, mal beyanında bulunmama suçundan aranan 1 şahıs, hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs, basit yaralama suçundan aranan 1 şahıs, yoklama kaçağı olarak aranan 3 şahıs ele geçirildi.

58 adet umuma açık yerin kontrol edildiği uygulamada, 2 işletmeye kapalı alanda tütün mamulleri tüketiminden, 1 işletmeye ise mesul müdür belgesi bulunmadığından tutanak tanzim edildi. Uygulamalar toplam 405 araç kontrol edildi. 36 araca toplamda 204.629 Türk Lirası ceza yazıldı ve 5 araç ise trafikten men edildi. Uygulama ve aramalar neticesinde suç unsuru olarak tabir edilen 8,33 gram Bonzai, 0,25 gram Metamfetamin, 2 adet sentetik hap,,1 adet Sarsılmaz marka otomatik av tüfeği ve 1 adet Sarsılmaz marka çifte olarak tabir edilen av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Asayiş, Trafik, Narkotik ve Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Asayiş, Trafik, Narkotik ve Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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