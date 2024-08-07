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Bandırma'da çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangın uzun uğraşı sonrası söndürüldü ve soğutma çalışması devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin uzun çabaları sonrası söndürüldü.

Yangının Bandırma'ya bağlı Yeni Mahalle'de yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı düşünülüyor. Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdu ve Yeni Mahalle Elektrik Terfi İstasyonu yakınında iki farklı noktada çıkan yangında tahta elektrik ve telefon direkleri de zarar gördü.

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Ana Jet Üssü'nden ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü arasözleri, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 uçak, Bandırma Belediyesinden 4 su ikmal aracı, 3 adet eskavatör, 1 kepçe yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak yayılması engelledi ve eski çöplüğünde de söndürme çalışmaları devam ediyor.