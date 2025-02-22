Bandırma'da Dönerci Dükkanında Yangın Panik Yarattı

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Bandırma'da dönerci dükkanında yangın paniği

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sabah saatlerinde bir dönerci dükkanında yangın çıktı. Sevgi Yolu girişinde bulunan iş yerinde bacadan kaynaklı meydana gelen yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Çalışanlar ilk müdahaleyi yaptı

Alınan bilgilere göre, bacadan yükselen alevlere ilk müdahaleyi iş yeri çalışanı Osman Saylık gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak duman tahliyesi yaptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

'İlk müdahaleyi yaptım, itfaiye ekipleri müdahale ediyor'

Yangına ilk müdahaleyi yapan iş yeri çalışanı Osman Saylık, "Bacadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptım. Sonradan itfaiyeyi aradım. itfaiyeci arkadaşlar geldiler ve şu an hala müdahale ediyorlar" dedi.

Yangın nedeniyle dönerci dükkanında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.