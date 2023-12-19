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Bandırma'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bandırma'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangının elektrik sobasından kaynaklandığı düşünülüyor. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldıktan sonra polis eşliğinde evin içine girdi ve kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bandırma\'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
19.12.2023 - 14:51,
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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir evde yangın çıktı. Bir kişi yanarak can verdi.

Bandırma'da İhsaniye Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir evde, elektrik sobasından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Evde yaşayan Ü.K. (80) çıkan yangında hayatını kaybetti. Gelen ihbar üzerine olaya müdahale eden İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Ardından polis eşliğinde evin içine giren ekipler, Ü.K.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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