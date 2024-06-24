Bandırma'da hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika
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Bandırma'da hırsızlık olayı aydınlatıldı

Bandırma\'da hırsızlık olayı aydınlatıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde park halindeki araçtan 14 bin liralık malzeme çalan hırsızlık zanlısı yakalandı.

24.06.2024 20:27
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde park halindeki araçtan 14 bin liralık malzeme çalan hırsızlık zanlısı yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 Eylül Mahallesi Şehit İlhan Güncan Caddesi'nde park halindeki kamyonetten 14 bin lira değerinde kaynak makinesi, taşlama makinesi ve matkap çalınması olayını K.U. (36) ve E.U.'nun (16) gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemelerin bulunmasına yönelik yapılan ikamet aramasında ise S.Y. (30) isimli şahsa ait 1 adet ruhsatsız Sig Sauer marka tabanca ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika

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