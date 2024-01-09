Bandırma\'da Hırsızlık Olaylarına Karışan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayına karışan şahıs, polisin yaptığı şok baskınla yakalandı.

Bandırma Günaydın Mahallesi'nde bir işletmeye gelen şüpheli şahıs, işletme sahibini dolandırarak telefonunu alıp olay yerinden ayrıldı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı şüpheliyi Haydarçavuş Mahallesi'nde bir kuyumcuda altın hırsızlığı olayına karıştığını tespit etti. İlçe Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çalınan telefon Bandırma'da başka bir telefoncuda bulundu. Kuyumcudan çalınan altın bileziğin ise başka bir kuyumcuya satıldığı belirlendi. Telefon ve altın bilezik sahiplerine teslim edildi. Başka birine ait kimlik kullandığı anlaşılan şahıs, Bandırma'da bulunduğu ikamete yapılan şok baskınla yakalandı. Gerçek kimlik bilgileri öğrenilen şüpheli S.D.'nin (23) 19 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR