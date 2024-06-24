Bandırma'da Hırsızlık Yapan Firari Şahıs Yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki farklı ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs, polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Şahsın açık cezaevinden firar ettiği ve 15 yıl 5 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi 19000. Sokak'ta şüpheli hareketlerde bulunan İ.K., polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyerek Meydan Sokak'taki bir evin kullanılmayan üst katına kaçtı. Olay yerine takviye ekipler çağrıldı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evin çatısında yakalanan zanlının Hacı Yusuf Mahallesi Santral Caddesi'ndeki bir evden toplam 48 bin lira değerinde malzeme çaldığı ve İhsaniye Mahallesi 73. Sokak'taki başka bir evden 7 bin 275 Türk lirası çaldığı belirlendi. Yapılan incelemede İ.K.'nın açık cezaevinden firar ettiği ve 15 yıl 5 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı. Adli makamlara sevk edilen İ.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR