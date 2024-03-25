Bandırma\'da Kablosuz Kulaklık Çalan Şüpheli Tutuklandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir işletmeden kablosuz kulaklık çalan şüphelinin, kesinleşmiş hapis cezası olduğu da tespit edildi. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bandırma ilçesi Haydar Çavuş Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bir işletmede hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı, işletmeden 1 adet kablosuz kulaklık çalınması üzerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından incelenen kamera görüntüleri sonucunda olayı gerçekleştirenin B.G. (51) isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Kesinleşmiş hapis cezası olduğu da anlaşılan şüpheli B.G. ikamet ettiği adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR