Bandırma'da Kamyon Şoförüne Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı - Son Dakika
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Bandırma'da Kamyon Şoförüne Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada, brandasını düzeltmek için yolun kenarında aracını durduran kamyon şoförüne otomobil çarptı. Kamyon şoförü kaza sonucu ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kamyon şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.06.2024 11:38
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada, brandasını düzeltmek için yolun kenarında aracını durduran kamyon şoförüne otomobil çarptı. Kamyon şoförü kaza sonucu ağır yaralandı.

Gönen Yolu üzerinde, Bandırma şehir merkezi istikametine doğru seyreden Z.Ö. idaresindeki 17 EL 327 plakalı otomobil, otobüs durağının cebinde duran kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü H.K., aracının brandasını düzelttiği esnada meydana gelen kaza sonucu, kamyon dorsesi ile otomobilin arasına sıkıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan H.K., 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. H.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Kamyon Şoförüne Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı - Son Dakika

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