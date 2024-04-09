Bandırma\'da motosiklet kazası: Kadın yaralandı

Sapanca'da cip kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan cip yan yattı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.