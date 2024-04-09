Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
İnönü Caddesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Z.Y.'ye (34), T.S. (28) idaresindeki 35 BOC 004 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan Z.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bandırma'da motosiklet kazası: Kadın yaralandı - Son Dakika
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan cip yan yattı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Ramazan Bayramı'nda ilçede 527 kolluk personelinin görev yapacağını söyledi. Bodrum'a gelenlerin bayramlarını kutlayan Kaymakam Çit, ayrıca sürücülere trafik kuralları konusunda bilgilendirici broşürler de verdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?