Bandırma\'da Ocakta Unutulan Yemekten Yangın Çıktı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Günaydın Mahallesi Eski İtfaiye Caddesi'nde, 4 katlı bir binanın en üst katında ocakta unutulan yemek nedeniyle küçük çaplı bir yangın çıktı.

Mahalle sakinleri dumanı fark ederek durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'nden iki itfaiye aracı kısa sürede olay yerine gelerek yangına hızlıca müdahale etti. Yangının, ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı belirtildi. İlk müdahale, yangın tüpü kullanılarak yapıldı ve yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye araçları, yolun dar olması ve hatalı parklar nedeniyle olay yerine ulaşmakta gecikti. Ayrıca, siren seslerini duyan meraklı vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. - BALIKESİR