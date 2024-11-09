Bandırma'da Otobüs - Kamyon Çarpışması: 14 Yaralı - Son Dakika
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Bandırma'da Otobüs - Kamyon Çarpışması: 14 Yaralı

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Bandırma'da otogar kavşağında otobüs ve kamyon çarpıştı, 14 kişi yaralandı, tehlike yok.

09.11.2024 13:09
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Bandırma otogar kavşağında otobüs ile kamyon çarpıştı: 14 kişi yaralandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 9 Kasım 2024 tarihinde saat 01: 20 sıralarında Bandırma Otogarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Bandırma ilçe merkezinden Bursa yönüne gitmekte olan 65 yaşındaki M.U. idaresindeki 45 SA 7309 plakalı kamyon, otogardan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan Uludağ Turizm'e ait, 34 yaşındaki C.Ç. yönetimindeki 10 APF 422 plakalı otobüsle çarpıştı.

Çarpışma sonucunda otobüsteki 12 yolcunun 2'si çocuk üzere yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığını ve bir tümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Hafif yaralanan diğer yolcular ise ayakta tedavi edildi.

Yaralılar arasında bulunan yolcular M.C. ve C.Y. yer alıyor.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Otobüs - Kamyon Çarpışması: 14 Yaralı - Son Dakika

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