Bandırma'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandırmaya Kalkan Şahıs Engellendi - Son Dakika
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Bandırma'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandırmaya Kalkan Şahıs Engellendi

Bandırma\'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandırmaya Kalkan Şahıs Engellendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir vatandaş, telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp dolandırmaya kalkan şahsın oyununu bozdu. Vatandaşın şüphelenmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek dolandırıcılık olayını engelledi. Para transferi gerçekleşmeden önlendi.

21.05.2024 18:02
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp dolandırmaya kalkan şahıs hedefine ulaşmadan engellendi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir vatandaşın dolandırıcılık şüphesiyle karşılaşmasının ardından hızlı bir müdahaleyle olayı engelledi. N.Ç. (67) isimli vatandaş, tanımadığı bir numaranın kendisini ve eşi G.Ç.'yi (60) arayarak kendilerini polis olarak tanıttığını, adlarının operasyonda geçtiğini ve belirli bir banka hesabına 185 bin TL göndermeleri gerektiğini öne sürdüğünü söyledi. Eşinin bankaya gitmekte olduğunu belirten N.Ç., şüphelenerek durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Emniyet görevlileri, kısa sürede harekete geçerek eşi G.Ç.'yi bankada beklerken durdurdu ve dolandırıcılık olayını engelledi. Para transferi gerçekleşmeden önlendi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, "kendilerini polis, savcı, hakim diyerek telefon üzerinden arayan kişileri dikkate almayınız" uyarısında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandırmaya Kalkan Şahıs Engellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandırmaya Kalkan Şahıs Engellendi - Son Dakika
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