Bandırma'da rüzgar gülü taşıyan araca çarpan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bandırma'da rüzgar gülü taşıyan araca çarpan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

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Bandırma\'da rüzgar gülü taşıyan araca çarpan otomobilde 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı
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Bandırma Hava Üssü Kavşağı'nda rüzgar gülü gövdesi taşıyan ağır nakliyat aracına otomobilin arkadan çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, trafik tek şeritten sağlandı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bandırma'da Hava Üssü Kavşağı'nda rüzgar gülü gövdesi taşıyan ağır nakliyat aracına otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bandırma-Çanakkale istikametinde Hava Üssü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. 34 FAH 010 plakalı, rüzgar gülü gövdesi taşıyan ağır nakliyat aracına, aynı yönde seyir halinde bulunan 10 AJ 413 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin hava yastıkları açılırken, araç içerisinde bulunan 2 yetişkin ve 2 çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yola dökülen yağ nedeniyle Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede çalışma gerçekleştirdi. Muhtemel yeni bir kazanın yaşanmaması için yol yüzeyine kumlama yapılırken, ekipler yol güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri aldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Oluşan araç kuyruğu Hava Üssü Kavşağı'na kadar uzanırken, bazı sürücülerin Atatürk Bulvarı güzergahına yönelmesiyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazaya karışan araçların güvenli noktaya çekilmesi ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bandırma'da rüzgar gülü taşıyan araca çarpan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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