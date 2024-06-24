Bandırma'da seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bandırma'da seyir halindeki araç alev aldı

Bandırma\'da seyir halindeki araç alev aldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki bir araç, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında herhangi bir yaralanma olmadı.

24.06.2024 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi.

Bandırma- Çanakkale yolu üzeri özel bir işletmeye ait araç seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve herhangi bir yaralanma olmadı.

Bandırma - Çanakkale Yolu'nda 17 ABN 937 plakalı araç, seyir halindeyken alev aldı. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden sürücü, aracı kenara çekerek yangına ilk müdahaleyi sağladı, ancak bu çaba yeterli olmadı. Hızla yayılan alevler, kısa sürede bütün aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın motor kısmından çıktığı iddia edilen yangın sonucunda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan ekipler tarfından yol kontrolü sağladı. Yangın söndürüldükten sonra yanan araç çekici marifeti ile çekildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, İtfaiye, Olay, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:30 Apartman kapısında eski sevgili dehşeti Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
14:19 Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı
13:47 MasterChef Türkiye’de Arzu Çoban’ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık MasterChef Türkiye'de Arzu Çoban'ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık
13:45 Taraftarlar kahrolacak Barış Alper Yılmaz Premier Lig’e gidiyor Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor
13:09 TBMM’de görevli polis ölü bulundu Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor
12:55 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi
12:48 Aydın Karacasu’da 45 derece sıcakta çalışan üretici kadın: Sıcaktan değil zamlardan yıldık Aydın Karacasu'da 45 derece sıcakta çalışan üretici kadın: Sıcaktan değil zamlardan yıldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 14:39:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bandırma'da seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement