Bandırma\'da Sobadan Çıkan Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sobadan çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

100. Yıl Mahallesi 186 Sokak'ta bulunan bir 3 katlı dairede yangın meydana geldi. Sobadan çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek bir daireyi sardı.

Edinilen bilgilere göre, 100. Yıl Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan yangın, evdeki kişilerin kendilerini zor da olsa dışarı atmasıyla fark edildi. Dumanı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirerek yardım çağırdı.

Olay yerine hızla ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangının diğer dairelere sıçramadan büyümesini engelleyerek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni olarak soba gösterilirken, olayla ilgili Bandırma İtfaiye Grup Amirliği soruşturma başlattı. Yangında şans eseri yaralanan olmadı. - BALIKESİR