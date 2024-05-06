Bandırma'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika
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Bandırma'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Bulundu

Bandırma\'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri şüpheli araçta yapılan aramada torpido bölümünde 7 gram metamfetamin ve 1 adet pipe ele geçirdi. Şahısların tedirgin tavır sergilemesi üzerine arama kararı talep edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

06.05.2024 14:32
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri şüpheli araçta uyuşturucu buldu. Torpido bölümünde 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan bir araç içerisinde bulunan Ahmet Ö. (25) ve Cihan Ü. (31) isimli şahısların yapılan üst aramalarında herhangi suç unsuruna rastlanılmadı. Şahısların tedirgin tavır sergilemeleri üzerine şüphelenen polis ekipleri günün nöbetçi savcısından arama kararı talep etti. Bunun üzerine araç içerisinde arama yapıldı.

Yapılan arama sonucu aracın torpido bölümünde metamfetamin olduğu değerlendirilen 7 gram uyuşturucu madde ve 1 adet pipe ele geçirildi. Olay ile ilgili tahkikata başlanıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika

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