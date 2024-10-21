Bandırma'da Taksi ile Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Bandırma'da Taksi ile Motosiklet Kazası

Bandırma\'da Taksi ile Motosiklet Kazası

Bandırma'da ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonrası taraflar arasında kavga çıktı.

21.10.2024 17:12
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ticari taksi ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, kazanın ardından taraflar arasında başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Olay, Bandırma İnönü Caddesi üzerindeki dört yol kavşağında gerçekleşti. 10 T 2178 idaresindeki S.E. (60) plakalı ticari taksi sürücüsü, iddiaya göre 10 AOH 17 plakalı motosikleti kullanan L.E.'yi sıkıştırdı. Motosiklet sürücüsü, yolun ortasındaki bariyerlere çarparak dengesini kaybetti ve motosikletten düştü. Hafif yaralanan L.E., kazanın şokuyla sinirlenerek elindeki kaskı yere fırlattı ve ticari taksi sürücüsüne bağırmaya başladı.

Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken, ticari taksi sürücüsü olay yerinden aracına binerek uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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