Bandırma'da tek taraflı trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Bandırma'da tek taraflı trafik kazası: 2 yaralı

Bandırma\'da tek taraflı trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Bandırma-Erdek Kara Yolu'nda seyir halinde olan hafif ticari araç, virajı alamayarak kontrolden çıkıp yan yattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

23.08.2024 16:03
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bandırma- Erdek Kara Yolu, Erdek istikametinde seyir halinde olan 10 PR 985 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak kontrolden çıkıp yan yattı. Aracın içinde bulunan 2 kişi kaza sonucu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Ataştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da tek taraflı trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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