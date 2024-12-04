Bandırma'da Trafik Denetimleri Cezaları Açıklandı - Son Dakika
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Bandırma'da Trafik Denetimleri Cezaları Açıklandı

Bandırma\'da Trafik Denetimleri Cezaları Açıklandı

Bandırma'da yapılan trafik denetimlerinde 1.5 milyon TL ceza kesildi, denetimler devam edecek.

04.12.2024 16:55
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Trafik Denetleme Büro Amirliği, 2024 yılı Kasım ayında ilçede gerçekleştirdiği trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Denetimler sırasında özellikle trafik güvenliğini ve kamu düzenini ihlal eden sürücülere yönelik yoğun cezai işlemler uygulandı.

Rahatsız edici şekilde gürültü çıkaran 6 araç ile ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanan 183 sürücüye toplam 126 bin 270 TL para cezası kesildi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 59 sürücüye toplam 419 bin 141 TL ceza uygulanırken, 55 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Şehir içinde izinsiz indirme, bindirme ve park etme kurallarını ihlal eden 170 kamyon ve çekiciye 117 bin 300 TL, trafik işaret ve levhalarına uymayan 14 araca ise 9 bin 660 TL ceza yazıldı. Denetimlerde 4 bin 64 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Tespit edilen eksiklikler nedeniyle 565 sürücüye toplam 1 milyon 497 bin 366 TL para cezası kesildi.

Bandırma Trafik Denetleme Büro Amirliği, denetimlerin yıl boyunca artarak devam edeceğini belirterek sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Bandırma, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Trafik Denetimleri Cezaları Açıklandı - Son Dakika

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