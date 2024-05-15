Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Bandırma\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği belirlenen para ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

15.05.2024 13:44
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile çarşı ve mahalle bekçilerince gerçekleştirilen çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile çarşı ve mahalle bekçilerince gerçekleştirilen çalışmada, durumundan şüphelenilen 3 kişiye 'dur' ihtarında bulunuldu. Şahısların kaçmaya başlaması sonucu yaşanan kovalamacada 3'ü de yakalandı.

Yapılan aramalarda şahıslardan D.U.'nun (30) üzerinden 0,70 gram metamfetamin maddesi, G.G.'nin (35) üzerinden ise 5 parça halinde toplam 13.5 gram metamfetamin, 2 parça halinde 7.9 gram esrar, 4 adet uyuşturucu niteliğinde hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu maddeyi paketlemek için kullanılan folyo ve suçtan elde edildiği belirlenen 28 bin TL para ele geçirildi.

G.G. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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