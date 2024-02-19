Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Bandırma\'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli bir araç içerisinde bulunan dört kişinin uyuşturucu maddeyi araç dışına attığı tespit edildi. Yapılan araştırmada, 46 gram bonzai ele geçirildi. Aynı gün içinde başka bir araçta ise 1.95 gram bonzai bulundu. Şahıslar hakkında işlemler başlatıldı ve uyuşturucuyla mücadelede çalışmaların devam edeceği açıklandı.

19.02.2024 17:28
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Şükrü Nailli Caddesi üzerinde bulunan şüpheli bir araç içerisinde bulunan dört şahsın araç içinden indiği esnada, şahıslardan birinin şeffaf bir poşet içerisinde uyuşturucu olarak değerlendirilen maddeyi araç dışına attığı görüldü. Yapılan araştırma neticesinde, ele geçirilen poşetin içerisinde 46 gram bonzai olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı gün içinde Bandırma Sanayi Kavşağında durumundan şüphelenilen bir araç içerisinde yapılan inceleme neticesinde sürücüsüne ait olduğu değerlendirilen 1.95 gram bonzai olarak olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıslar hakkında gerekli işlemlere başlandı. Yapılan açıklamalarda, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, uyuşturucu ile mücadelemiz hız kesmeden devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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