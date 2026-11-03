Bandırma-Gönen yolunda kamyon kontrolden çıkıp yol dışına çıktı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bandırma-Gönen yolunda kamyon kontrolden çıkıp yol dışına çıktı, 1 kişi yaralandı

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Bandırma-Gönen yolunda kamyon kontrolden çıkıp yol dışına çıktı, 1 kişi yaralandı
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Bandırma-Gönen karayolunun Alaaddin Mahallesi mevkiinde tek taraflı kazada kontrolden çıkan kamyon yol dışına çıktı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; kamyon vinçle kaldırılırken trafik akışı normale döndü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi ile Gönen ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Alaaddin Mahallesi mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bandırma'dan Gönen istikametine seyir halinde olan kamyonun, yapımı devam eden duble yol güzergahında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyon yol dışına çıkarak yol kenarındaki alanda durabildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Yoldan çıkan kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından karayolunda trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaTrafikSon Dakika

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