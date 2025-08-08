Bandırma İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Yapıldı

Bandırma İlçe Spor Güvenlik Kurulu, Kaymakam Engin Aksakal başkanlığında, 2025-2026 sezonu TFF 1. Lig ve amatör lig futbol müsabakalarının güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla toplantı yaptı.

Bandırma Kaymakamlığı makamında yapılan toplantıya; Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal'ın yanı sıra Bandırmaspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karakoyun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Durna, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, İlçe Spor Müdür Vekili İsmail Güzsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ve Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Kaymakam Aksakal: "Spor, şiddetin değil, birliğin alanı olmalı"

Yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Engin Aksakal, sporun toplumsal barışı güçlendiren yapısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Geçmiş sezonlarda elde edilen başarılar, kentimiz adına gurur vericiydi. Yeni sezonda da aynı motivasyonla Bandırma'daki kulüplerimizin başarılı olacağına inanıyorum. Spor, birleştirici ruhunu korumalı; şiddet, ayrımcılık ve nefret dili tribünlerden tamamen uzaklaştırılmalıdır. Ailelerin güvenle tribünlere gelebileceği, çocukların sporla büyüyebileceği bir ortamı hep birlikte oluşturmak zorundayız."

"Spor, toplumun birleştirici gücüdür"

Yeni sezona dair de değerlendirmelerde bulunarak, sporun toplum üzerindeki pozitif etkisine dikkat çeken Aksakal, "Geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Bandırma'daki kulüplerimizin mücadelesi büyük önem taşıyor. Özellikle önceki yıllarda yakalanan başarılar, kentimiz adına gurur vericiydi. Yeni sezonda da aynı azim ve disiplinle yola devam edeceklerine inanıyorum. Tüm kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum."

Toplantıda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda alınması gereken önlemler ele alındı. İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun yasal çerçevede olağan olarak ayda bir, gerektiğinde ise olağanüstü toplanabileceği hatırlatıldı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın 12.08.2013 tarihli genelgesi doğrultusunda ilköğretim ve kamu turnuvalarında sabit kolluk görevlendirilmemesi, ancak olay riski taşıyan durumlarda en yakın kolluk biriminden destek sağlanması kararlaştırıldı.

Müsabaka risk kategorileri belirlendi

2025-2026 sezonu boyunca Bandırma'da oynanacak profesyonel futbol müsabakalarında misafir takım taraftarlarının sayısı, taraftar gruplarının tutumu ve geçmişteki davranışları dikkate alınarak risk analizleri yapıldı.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda toplam 11 bin 540 koltuk bulunurken, 577 koltuk misafir takım taraftarları için ayrıldı. Riskli karşılaşmalarda özel güvenlik hizmetlerinin Bandırmaspor tarafından sağlanmasına karar verildi. - BALIKESİR