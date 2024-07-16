Bandırma-Karacabey Karayolu Kenarında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi - Son Dakika
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Bandırma-Karacabey Karayolu Kenarında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Bandırma-Karacabey Karayolu Kenarında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Bandırma-Karacabey karayolunun 20. Kilometresinde bulunan erkek cesedinin Muhammed Arda Ergün'e ait olduğu tespit edildi. Cesedin bulunduğu yerde yapılan incelemelerde şahsın kimliği ve cep telefonuna ulaşılamamıştı. Soruşturma devam ediyor.

16.07.2024 16:41
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Bandırma- Karacabey Karayolu kenarında Haziran ayında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cesedin Muhammed Arda Ergün isimli şahsa ait olduğu anlaşıldı.

Bandırma-Karacabey karayolunun 20. Kilometresi, Yeniyenice Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda; jandarma ekipleri tarafından bir kavun satış tezgahının yanında erkek cesedi bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu ise şahsın kimliğine ve cep telefonuna ulaşılamamıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu şahsın kimliği belirlendi. Cesedin Muhammed Arda Ergün isimli şahsa ait olduğu tespit edilni. Şahsın ayrıca Denizli ilinde ikamet ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Muhammed Arda, Karacabey, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma-Karacabey Karayolu Kenarında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi - Son Dakika

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