Bandırma Yeni Yenice Mahallesi Muhtarı İbrahim Okyay Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bandırma Yeni Yenice Mahallesi Muhtarı İbrahim Okyay Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Bandırma Yeni Yenice Mahallesi Muhtarı İbrahim Okyay Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yeni Yenice Mahallesi'nin Muhtarı İbrahim Okyay, Dedeoba Mahallesi'ne giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Okyay, 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okyay, 10 yıl boyunca Yeni Yenice Mahalle Muhtarı olarak görev yapmış ve aynı zamanda Bandırma Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almıştı. Evli ve 2 çocuk babası olan Okyay'ın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

05.03.2024 11:04  Güncelleme: 11:05
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Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yeni Yenice Mahallesi'nin Muhtarı İbrahim Okyay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeni Yenice Mahalle Muhtarı İbrahim Okyay (58) hayata veda etti. Yeni Yenice Mahallesi'nden Dedeoba Mahallesi'ne giderken yolda kalp krizi geçiren İbrahim Okyay, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Okyay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

İbrahim Okyay, 2014 ve 2024 yılları arasında 10 yıl boyunca Yeni Yenice Mahalle Muhtarı olarak görev yapmıştı. Diğer yandan da Bandırma Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yürüten İbrahim Okyay, evli ve 2 çocuk babasıydı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma Yeni Yenice Mahallesi Muhtarı İbrahim Okyay Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma Yeni Yenice Mahallesi Muhtarı İbrahim Okyay Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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